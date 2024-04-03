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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن يؤكد التزامه بالعمل لوقف إطلاق النار في غزة فورًا|فيديو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال الإفطار مع قادة المنظمات الإسلامية التزامه بالعمل لوقف إطلاق النار بغزة فورا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

وقال ياسر نور الدين مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن مجلس الأمن شهد جلسات عاجلة وطارئة والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 180 يوماً.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، مقدمة "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الجلسات شهدت الكلمات التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي 16 أكتوبر الماضي فشل مشروع روسي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار غزة

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