بايدن يؤكد التزامه بالعمل لوقف إطلاق النار في غزة فورًا|فيديو

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال الإفطار مع قادة المنظمات الإسلامية التزامه بالعمل لوقف إطلاق النار بغزة فورا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال ياسر نور الدين مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن مجلس الأمن شهد جلسات عاجلة وطارئة والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 180 يوماً.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، مقدمة "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الجلسات شهدت الكلمات التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي 16 أكتوبر الماضي فشل مشروع روسي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".