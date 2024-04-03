محمد عبدالنبي عمارة: «العاصمة الإدارية» عهد جديد من الاستثمارات يشهد عليها القاصي والداني

قال المستشار محمد عبد النبي عمارة، عضو الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، إن فترة الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون مختلفة عن سابقتها، ويشهد على ذلك اختيار مكان أداء اليمين والقسم الدستوري، وهو العاصمة الإدارية الجديدة، فهو عهد جديد سيكون هناك الاستفادة من البنية التحتية الضخمة التى تشهد عليها جميع ربوع مصر من بناء وعمار وتنظيم واستثمار عقارى غير مسبوق ومصانع وطرق وأنفاق وسكك حديدية ومدن جديدة، بالإضافة إلى عهد جديد من الاستثمارات التى سوف تتدفق على مصر والاستفادة من هذه البنية التحتية الضخمة التى يشهد عليها القاصى والدانى.

وأضاف “عمارة”، أنه تطرّق الرئيس للحوار الوطني وأهميته هى نقطة هامة تعطي دفعة قوية لاستمرار نهج الحوار كحالة تفاعلية مستمرة من أجل الوصول لتوصيات يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، مؤكدا أن تأكيد الرئيس على ضرورة تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، سيساهم في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، والتي تضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، فضلا عن التأكيد على استكمال دعم شبكات الحماية الاجتماعية ومواصلة الاهتمام بإنجاز مراحل مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن هذه الملفات تصب في النهاية نحو تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء الراهنة عن كاهل محدودي الدخل، فسيكون هناك عهد جديد لحكومة جديدة، وعهد جديد لكل أطياف المجتمع، وعهد جديد مع بنية تحتية عملاقة سوف نجنى جميعا ثمارها وتكون فعلا حياة كريمة للمواطن ودولة قوية واقتصاد أقوى وفرص استثمارية توفر الألف فرص العمل للشباب .