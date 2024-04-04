إيناس الدغيدي: ياسمين صبري دخلت الفن عشان جميلة لكن عايزة تتطور

أنا من المخرجين أصحاب الفكر وطول عمري عندي قضية بدافع عنها

علقت المخرجة إيناس الدغيدي على غيابها طيلة 14 عامًا عن الإخراج قائلة: "بقالي 14 سنة مشتغلتش واسمي موجود، وفيه مخرجين موجودين والناس متعرفهمش، والمخرجين أنواع، فيه اللي بينفذ وفي الي عنده فكر، انا اللي عندهم فكره، انا طول عمري عندي قضية، طول عمري عندي قضية بدافع عنها، مش دفاعا عن المرأة بس، لكن علاقة الرجل بالمرأة، كل افلامي كده، ثانيا انا اول مخرجة يجيبني منتج يديني فلوس عشان اعمل فيلم، ويثق فيا اني اعمل فيلم، بمحمود حميدة ونجلاء فتحي في عزهم".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عادل امام خلي الناس تحبه وبعدين يشوفوا تطوراته، اشتغلت 45 فيلم مساعدة مع أكبر مخرجين، وكانت الصحافة تكتب عني وانا مساعدة، مره مفيد فوزي كتب عني وانا مع حسين الإمام أنه دخل شاف شابة جميلة، فا اعتقدت انها ضمن الممثلين وبعدين لقيتها مساعدة مخرج، لما بطلع في اي برنامج دايما افكاري مش عاجبة الناس، ومبعرفش اقول اللي مش جوايا، ودايما اقول ان الجمال باب يخليكي تاخدي مميزات اكتر من غيرك، لكن بقول ان الست الذكية اللي متعتمدش على جمالها بس، والحتة دي خليتي جادة جدًا".

وأضافت إيناس الدغيدي قائلة: "مرة وانا مساعدة مع عادل امام في فيلم حب في الزنزانة قالي، انا كنت فاكر بيجبوكي عشان بنت حلوة وخلاص بس طلعتي شاطرة اوى، وكنت عايزة اتمكن اوي من الشغلانة، وكل الفنانات دخلوا عشان الجمال، وياسمين صبري دخلت عشان جميلة، بس عايزة تتطور، انا بحبها بس عاوزة مخرجين ومساعدين يساعدوها، ومني زكي راحت خدت كورسات وهي ممثلة كبيرة، و هاني خليفة مخرج شاطر، ومن أنصار شريف عرفة لأنه كان المساعد بتاعي، وداوود عبد السيد، وكاملة هايلة، وشيرين عادل بشوفها اكتر في المسلسلات، المسلسل بشوفها لربات البيوت، وانا مش ايقاعي المسلسلات الحكاية اللي بحكيها في ساعتين هما بيحكوها في 30 ساعة زي قصة إحسان عبد القدوس".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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