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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحمد جودة : المسجد له حُرمة وأي خروج عن السلوك القويم ليس من التصوف

الشيخ أحمد جودة المهدي
الشيخ أحمد جودة المهدي

قال الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، إن المسجد له حُرمة وأي خروج عن السلوك القويم ليس من التصوف، والسلوك في الحضرة أساسه الالتزام والخشوع، مشيرا إلى أن الحضرة النقشبندية تقوم على الذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة على النبي ودروس العلم  

 

وأضاف المهدي، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن السلوكيات المُصطنعة والمُبالغ فيها داخل المساجد والأضرحة مُحرمة شرعاً ونرفض الدخلاء على الصوفية.

 

وأوضح أن الشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ ابن عطا الله السكندري من أبرز الدراويش وأكابر الصوفية وكانوا في وصال مع الله.

أحمد جودة المهدي مملكة الدراويش التصوف المسجد قصواء الخلالي

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