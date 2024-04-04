مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومى الثالث والرابع من شهر إبريل الجارى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات والإحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة.

حيث أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولى.

يأتي ذلك إستمراراً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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