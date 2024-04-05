مسلسل حق عرب الحلقة 25 .. أحمد العوضي يتعافى من إدمان المخدرات

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 باتخاذ عرب السويركي قرار التعافي من تعاطي المخدرات، وبالفعل يفعل ذلك، يفتتح عرب وأبو عمار أكبر مغلق خشب في المغربلين ويقرر عرب أن تكون المعلمة صباح الجياش شريكاً لهم في المغلق.

يطلب رباح أبو الدهب من علي شقيق عرب أن يتنازل له عن نصيبه من منزل والده، ويخبره علي أنه لم يستطيع العثور على عقود الملكية حتى يقوم بذلك، ويضغط عليه حتى يتنازل ويعده بذلك.

يشاهد عبدربه وعطوة، افتتاح مغلق عرب للخشب، وتقول المعلمة صباح لاهل المغربلين أن المعلم عرب سيكون هو أكبر تاجر خشب في الوطن العربي في تحدي صارخ لعبدربه.

تقوم حنان بمزج منوم في المشروبات التي يتناولها عبدربه حتى ينام.

يتحدى عرب المعلم عبدربه ويقول له أنا رجعت لك والقادم لن تتخيله، أنت تزوجت حبيبتي ، وأنا شاركت مراتك.

يقول عرب السويركي لعبدربه أنا هقلب حياتك جحيم وهكسرك.



يطرد عرب شقيقه علي من منزلهما حينما يخبره أنه قام ببيع نصيبه في البيت لرباح.