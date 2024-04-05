المغرب والأمم المتحدة يبحثان قضية الصحراء المغربية

أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس /الخميس/ بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.



وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأن المباحثات جرت في جو تسوده الصراحة والروح الإيجابية والبناءة، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار جولة إقليمية لدى الأطراف الواردة في قرار مجلس الأمن 2703، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حددته قرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.



وأشار البيان إلى أنه خلال المباحثات، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس، للأمين العام للأمم المتحدة، وهي: لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر -

لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي - لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات "البوليساريو".

