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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالة تعد وإيقاف لأعمال مبان مخالفة بأسوان

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، ومتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض بمنطقة المدينة الصناعية القديمة على مساحة 45 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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جهود المحليات 

كما قامت الوحدة المحلية بإيقاف أعمال مبانى مخالفة بدون ترخيص بمنطقة أطلس ، وتم التحفظ على مواد البناء. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى. 

وتم التنبيه على المقاولين المنفذين للمشروعات بضرورة الإلتزام التام بتعليمات محافظ أسوان بشأن نهو المشروعات وتسريع وتيرة العمل للإنتهاء منها وفقاً للمواعيد المحددة ، مع ضرورة أن يتكامل معها تنفيذها بالجودة والكفاءة المطلوبة حتى يجنى المواطنين ثمارها على الوجه الأكمل.
 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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