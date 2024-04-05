موعد أذان الفجر في أسوان 27 رمضان

يستعرض صدى البلد موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الخميس، فى اليوم السابع والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك وهو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان يوم السبت الموافق 6/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 12 دقيقة ( 04:12 ص ).

اذان الفجر

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم السبت الموافق 6/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:12 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:36 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:51 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:19 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:06 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:20 مساءً.