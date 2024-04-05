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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"سوبرجيت": تقديم أعلى مستويات الخدمة للجمهور من خلال أسطول متميز من الحافلات

صدى البلد

تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) - إحدى شركات وزارة النقل - خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

كما تقدم الشركة، خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافلات ذاكية صديقة للبيئة، حيث يبلغ إجمالي عدد الخطوط علـي مستوي الجمهوريـة 36 خـطا.

وتمتلك الشركة، أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة وأحجام متفاوتة، تم تصميمها بصورة تضمن توفير وسائل الراحة وسبل الأمان وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية للعملاء بما يضمن سلاسة تنقلهم وتيسير رحلاتهم.

ويتم نقل الركاب على خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الإسكندرية - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقة - المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج - الأقصر - سفاجا - نوبيع ) وقريبا من (الإسماعيلية - المنصورة)

وأوضح قسم السياحة بالشركة، إنه تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وسيتم توصيل العميل إلى الفندق وبالإضافة للحجز عن طريق الفندق فى العودة.

 

رحلات العمرة 
 

كما توفر الشركة لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية بـ (مكة -  المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:
1. الطيران: سعودى ومصر للطيران (القاهرة/المدينة-جدة/القاهرة) أو(القاهرة/جدة-المدينة/القاهرة)
2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة
3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة
4. رسوم التأشيرة
5. باركود وزارة السياحة
6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

•   للحجز و الاستعلام:
* 01010037736 Whatsapp  + call   
* 01010038808    Whatsapp +  call
* 01010303067    Whatsapp +  call
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