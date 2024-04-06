آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

تقدم دار كريستيز للمزادات العالمية في شرق الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من الآثار المصرية والرومانية واليونانية للبيع، وذلك في المزاد المقرر يوم 9 أبريل الحالي تحت عنوان "تحف قديمة". فيما يلي، سنلقي نظرة على أبرز القطع الأثرية المعروضة للبيع.

من بين العناصر المميزة المعروضة، يوجد قطعة متميزة من الحجر الجيري المصري المطلى تعود إلى العصور القديمة، تحديدًا للأسرة السادسة في عهد الملك بيبي الثاني الذي يعود تاريخه إلى حوالي 2278-2184 قبل الميلاد. يقدر ثمن هذا الجدار بما بين 400 إلى 600 ألف دولار.

وفيما يتعلق بعهد الملك بيبي الثاني، ذكر المؤرخ المصري القديم مانيتون السمنودي أنه تولى العرش في سن صغيرة جدًا، حيث كان عمره نحو ست سنوات، وحكم لمدة تقارب 94 عامًا.

وكانت وصية أمه هي التي أمرت به، وكان خاله الأمير الصعيدي والوزير "جعو" هما الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد. وبيبي الثاني حكم لأطول فترة زمنية في تاريخ الحكم السلطاني، وهي حوالي 94 عامًا، على الرغم من وجود تنازع في هذا الرقم بين بعض علماء المصريات.