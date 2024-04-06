صبري عبد المنعم: "شفت العدرا وسيدنا النبي.. ولما رحت له المدينة قابلني بالكرامات"

حل الفنان القدير صبري عبد المنعم ضيفا في حلقة جديدة من برنامج (كلم ربنا مع احمد الخطيب) على الراديو 9090.

وروى عبد المنعم تفاصيل مواقف عديدة في حياته لا يناسها، وكشف عن علاقته الوثيقة بالله والرؤى التي يراها بين الحين والآخر ورؤيته للنبي صلي الله عليه وسلم.

وقال الفنان الكبير: "أنا شفت العدرا وكلمتها وكلمتني.. وشفت رُسل وأنبياء وصالحين بعيني.. وشفت حضرة سيدنا النبي كتير جدا الحمد لله. ولما رحت له المدينة وزرت الكعبة الشريفة شاهدت من النور والكرامات والنفحات اللى تسعد أى إنسان".

وأضاف "ربنا سندي في كل حياتي وفي شدتي وفي كل لحظة صعبة. وأنا اتعرضت في حياتي لمواقف أصعب من بعض. ومعرفش لحد النهاردة عديت منهم ازاي".

وتابع الفنان صبري عبد المنعم حديثه قائلا: أكتر موقف كلمت فيه ربنا وناجيته بالدموع لما أبويا أصر يدخلني ثانوي فني وانا كنت عاوز ادخل ثانوي عام علشان أروح معهد فنون مسرحية، ويشاء ربنا إني وانا داخل المدرسة الثانوية الميكانيكية ألاقي قاعة اسمها (المسرح المدرسي) وبيجيبوا لنا أساتذة وخريجين من معهد الفنون المسرحية علشان يدربونا ويعلمونا مسرح. والحمد لله ربنا راضاني وأوجد لى الشئ اللى انا بحبه في المكان اللى مكنتش عاوز أروحه. وبعدها ذاكرت ثانوية عامة علشان أدخل المعهد". وقتها بكيت بكاء شديد وقلت ومازلت بقول في كل دعاء وبعد كل صلاة "علمك بحالي يُغني عن سؤالي".