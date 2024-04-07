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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي يفوز على أسيك ميموزا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أكمل الترجي التونسي عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في إطار الدور ربع النهائي.

وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وكانت مباراة الذهاب انتهت أيضًا بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للترجي التونسي بفضل تألق حارسه أمان الله مميش.

ويواجه الترجي في نصف النهائي فريق صن داونز الجنوب إفريقي والذي تأهل لنصف نهائي على حساب يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح أيضًا، بينما سيلعب الأهلي المصري حامل اللقب في نصف النهائي الثاني مع فريق مازيمبي الكونغولي.

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