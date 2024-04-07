«أمبري للأمن البحري» تتلقى معلومات عن استهداف سفينة جنوب المكلا

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أنها تلقت معلومات تفيد باستهداف سفينة جنوب غربي المكلا باليمن قبل قليل وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وسبق ذلك صباح اليوم أن أعلنت هيئة بحرية بريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن.

وأمس قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.



من جهتها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بأنها تلقت تقريرا عن حادث في النقطة نفسها تقريبا، حيث أبلغ قبطان السفينة عن إطلاق صاروخين بالقرب من السفينة.