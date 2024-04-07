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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يستهدفون 3 سفن بريطانية وإسرائيلية خلال 72 ساعة

الحوثيون
الحوثيون

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، استهداف سفينة بريطانية واثنتين إسرائيليتين وعددا من الفرقاطات الأمريكية خلال الـ72 ساعة الماضية.

وقال الحوثيون إن قواتهم نفذت 5 عمليات عسكرية خلال الـ 72 ساعة الماضية على النحوِ التالي، حيث تم استهداف سفينةِ (HOPE ISLAND ) البريطانية في البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ البحرية المباشرة.

ونفذت عمليةَ استهداف لسفينتينِ إسرائيليتين كانتا متجهتينِ إلى موانئ فلسطين المحتلةِ الأولى في المحيط الهندي، والأخرى في البحر العربي، وتمتْ عملية الاستهدافِ بعدد من الصواريخ الباليستيةِ والمجنحة وقد حققتِ العملية أهدافَها بنجاحِ بفضلِ الله.

وتم تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت عدداً منَ الفرقاطات الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، وقد حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح.

الحوثيين سفينة بريطانية إسرائيليتين البحر الأحمر

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