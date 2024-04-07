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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. التموين تعلن طرح كعك العيد بأسعار مخفضة.. والأرصاد تكشف عن تقلبات جوية بالساعات المقبلة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

أمطار ونشاط بالرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتُحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.


تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

أكد ناصر ثابت، وكيل أول   وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، سيتم تغيير مواعيد العمل للمخابز، وسيكون العمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة 5 مساءا، وسيكون رغيف الخبز متوفرا.

أبرزها السكر والأرز.. التموين تكشف تفاصيل هامة عن انخفاض أسعار السلع بعد العيد

أكد ناصر ثابت، وكيل أول   وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أن شركات الألبان والجبن، خفضت سعرها 15%، وكذلك أسعار الأرز انخفضت 15% ووصل سعرها إلى ما بين 28 و30 جنيها، بعد أن وصل سعره إلى 36 جنيها.

بشرى للمواطنين.. التموين تعلن عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة

أكد ناصر ثابت، وكيل أول   وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك متابعة على المجازر، ومحلات بيع اللحوم والدواجن وهناك متابعة وتنسيق مع الطب البيطري، والصحة، للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن، والسلع المقدمة للمواطنين.

باستثناء لواء واحد|جيش الاحتلال: سحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم سحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة باستثناء لواء واحد، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”.
 

ناجي الشهابي: الرئيس السيسي حدد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام أصبح تقليد سنوي، مشيرا إلى أنه يتواجد به كافة فئات المجتمع المصري.

السيسي ورئيس الاستخبارات الأمريكية يتوافقان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

استقبل الرئيس السيسي ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”

العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس والملايين ينتظرون الظاهرة غدا

يشهد العالم غدا الاثنين في 8 أبريل، ظاهرة فلكية استثنائية تتمثل في كسوف الشمس بشكل الكلي، هذه الظاهرة، ستكون مرئية بشكل كامل فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وستُغطي مسارًا يبدأ من المكسيك، وينتهي في كندا.

رئيس الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس السيسي للشعب أمس كانت صادقة وشفافة|فيديو

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، شهد كثير من الدلالات التي يمكن استخلاصها، مشيرًا إلى أنّ كلمة الرئيس السيسي للشعب جاءت من القلب.

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟ خبير طاقة يكشف الموعد ويوضح مزايا تطبيقه

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير الطاقة وأستاذ التكنولوجيا الحيوية،  أن الحكومة حددت العمل بـالتوقيت الصيفي، في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل يوم 26 أبريل، مشيرا إلى أن هذا التوقيت سيزيد فترة الصباح والنهار، ويقلل من فترة الليل.

الأرصاد امطار مواعيد عمل المخابز وزارة التموين السكر كعك

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