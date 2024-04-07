أخبار التوك شو.. التموين تعلن طرح كعك العيد بأسعار مخفضة.. والأرصاد تكشف عن تقلبات جوية بالساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، سيتم تغيير مواعيد العمل للمخابز، وسيكون العمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة 5 مساءا، وسيكون رغيف الخبز متوفرا.

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أن شركات الألبان والجبن، خفضت سعرها 15%، وكذلك أسعار الأرز انخفضت 15% ووصل سعرها إلى ما بين 28 و30 جنيها، بعد أن وصل سعره إلى 36 جنيها.

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك متابعة على المجازر، ومحلات بيع اللحوم والدواجن وهناك متابعة وتنسيق مع الطب البيطري، والصحة، للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن، والسلع المقدمة للمواطنين.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم سحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة باستثناء لواء واحد، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”.



أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام أصبح تقليد سنوي، مشيرا إلى أنه يتواجد به كافة فئات المجتمع المصري.

استقبل الرئيس السيسي ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”

يشهد العالم غدا الاثنين في 8 أبريل، ظاهرة فلكية استثنائية تتمثل في كسوف الشمس بشكل الكلي، هذه الظاهرة، ستكون مرئية بشكل كامل فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وستُغطي مسارًا يبدأ من المكسيك، وينتهي في كندا.

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، شهد كثير من الدلالات التي يمكن استخلاصها، مشيرًا إلى أنّ كلمة الرئيس السيسي للشعب جاءت من القلب.

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير الطاقة وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن الحكومة حددت العمل بـالتوقيت الصيفي، في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل يوم 26 أبريل، مشيرا إلى أن هذا التوقيت سيزيد فترة الصباح والنهار، ويقلل من فترة الليل.