أبرزها السكر والأرز.. التموين تكشف تفاصيل هامة عن انخفاض أسعار السلع بعد العيد

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أن شركات الألبان والجبن، خفضت سعرها 15%، وكذلك أسعار الأرز انخفضت 15% ووصل سعرها إلى ما بين 28 و30 جنيها، بعد أن وصل سعره إلى 36 جنيها.

وقال ناصر ثابت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أسعار الزيوت انخفضت 22% بواقع 50 لـ60 جنيها، والأرز من 36 لـ28 جنيها.

وأضاف وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أن أسعار السكر والأرز والزيت ستنخفض بعد العيد بنسبة 30%، وحاليا هناك أسعار انخفضت من 15 لـ20%، خاصة في الزيوت والألبان والأرز وبعض السلع الاستراتيجية.