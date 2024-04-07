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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رغيف الخبز
رغيف الخبز

أكد ناصر ثابت، وكيل أول   وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، سيتم تغيير مواعيد العمل للمخابز، وسيكون العمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة 5 مساءا، وسيكون رغيف الخبز متوفرا.

 

وقال ناصر ثابت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “فاتن عبد المعبود، وعبيدة”، أن الدولة تتحمل فارق الأسعار لرغيف الخبز، مؤكدا أن هناك استمرار لدعم رغيف الخبز وسعره مازال 5 قروش.

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وتابع وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه بناءا على توجيهات الحكومة، سيكون هناك متابعة للسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية للتأكد من تطبيق إنخفاض أسعار السلع، خاصة الزيوت والتي انخفضت سعرها إلى 22%.

شركات الألبان والجبن، خفضت سعرها 15%

وأشار ناصر ثابت إلى أن شركات الألبان والجبن، خفضت سعرها 15%، وكذلك أسعار الأرز انخفضت 15% ووصلت سعرها ما بين 28 جنيه إلى 30 جنيه، بعد أن وصل سعره إلى 36 جنيه.

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