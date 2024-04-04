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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التموين تطرح كحك وبسكويت العيد بتخفيضات 30%.. اعرف الأسعار

صدى البلد

وجه الدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المنتجات الخاصة بعيد الفطر  بأسعار مناسبة تيسيرا على المواطنين.

وطمأن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين على توفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم  طوال شهر رمضان، واستعدادا لعيد الفطر المبارك حيث تزداد معدلات الاستهلاك، قائلا “جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفى لعدد أشهر مقبلة”.

وتلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأفاد التقرير بأن المجمعات الاستهلاكي تفتح أبوابها يومياً أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، إضافة إلى صرفها السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إن هناك حملات مكثفة مع الطب البيطرى والصحة لسحب عينات من كافة السلع الاساسية للتأكد من صلاحيتها، منوها بأن هناك توافرا لكافة السلع الأساسية.

وخلال جولة تفقدية للمركز الإعلامى بوزارة التموين، على إحدى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، تم ملاحظة أن جميع الأسعار مدونة على السلع قبل وبعد التخفيض.

وأشار محمود الخياط، رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى أن جميع السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي آمن لكل المنتجات والسلع الاستراتيجية، وأن السكر مطروح بكميات كبيرة بجميع منافذ الشركة بسعر ٢٧جنيها، إضافة إلى تواجد كعك العيد ومنتجات الكعك والبنى فور والبسكويت بأسعار تناسب المواطنين.

وأكد أن الوزارة طرحت منتجات “كعك العيد “من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

ووفرت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، برئاسة اللواء على أشرف عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، حيث تم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر ١٤٠جنيهًا، وكعك سادة بسعر 150 جنيهًا، وكعك ملبن بسعر 140 جنيهًا، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ160 جنيهًا للكيلو، وغريبة لوز بـ 200 جنيه، وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا، وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه، وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه، وكوكيز بسعر 170 جنيهًا.

كما طرحت الوزارة علبة كعك سادة بسعر١٥٠ جنيها وعلبة “كرتون” وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها، وطرح علبة “كرتون” 3 كيلو بسعر 480 جنيها، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيها، وعلبة 5 كيلو بسعر 810.

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