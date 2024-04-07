باستثناء لواء واحد|جيش الاحتلال: سحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم سحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة باستثناء لواء واحد، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية: انسحاب الفرقة 98 من خان يونس جنوب غزة ولا وجود للقوات في شمال القطاع أو جنوبه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: لواء الناحال بقي داخل قطاع غزة ومهمته منع عودة الفلسطينيين إلى الشمال.