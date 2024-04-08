خلاف على فلوس.. حبس قاتـ ل مواطن في المعصرة

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل شخص في المعصرة.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم ، وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص يعمل سائق مركبة "توك توك" بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية