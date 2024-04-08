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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. تفاصيل إصابة 11 شخصا في تصادم سيارة وميكروباص بكمين فنارة بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب نحو 11 شخصا في  حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

مصادر تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم  على طريق الاسماعيليه السويس الصحراوي أمام كمين قرية فنارة بين سيارة ملاكي مع ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 11 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي، وهم  حسن دندراوي، ابو صوير، 38 سنة، جرح قطعي باليد اليسرى وبالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، معاذ محمود، حي السلام، 21 سنة، اشتباه كسر بالساق، نورة عبد الرازق، السويس، 22 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، احمد عبد الحميد احمد، السويس، 25 سنة، كدمات بالجسم، مروة سامي عيسي، السويس، 25 سنة، كدمات بالجسم، انس رافت جودة، السويس، جرح قطعي بالحاجب الايسر، احمد رجب، السويس، 29 عام، كدمات بالجسم، نصر ابراهيم، دمياط، 42 عام، كدمات بالجسم، فادي محمد، فايد، 30 عام، اشتباه ما بعد الارتجاج، السيد محمد، دمياط، 37 سنة، كدمات بالجسم، ابراهيم سليمان السيد، ابو خليفة، 47 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني.

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