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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن اللاعبين الأجانب بالدوري المصري

صدى البلد

كشف المهندس فرج عامر مفاجأة بشأن اللاعبين الأجانب داخل الدوري المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"غالبية اللاعبين الاجانب في الدوري المصري تحت  التقييم الدقيق  من انديتهم والاجهزة الفنية ، وغالبيتهم معروض للتسويق والبيع".

 

اليوم الاثنين، الموافق 8 - 4 - 2024، ستشهد الملاعب عدداً من المباريات في مسابقات مختلفة، حيث يتصدرها لقاء الهلال ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:
- أودينيزي مقابل انتر ميلان في الساعة 8:45 مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1.

 

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة:
- الأهلي يواجه إنبي في الساعة 10 مساءً، على قناة ON TIME SPORT.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة:
- الاتحاد يلعب ضد الوحدة في الساعة 7 مساءً، على قناة SSC EXTRA 1 HD.
- الهلال يواجه النصر في الساعة 9:30 مساءً، على قناة SSC1 HD.

 

 

 

 

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