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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كابتن نادي الزمالك السابق يروي أصعب لحظات حياته: امسكوا في آبائكم

طارق السيد
طارق السيد

حل الكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، ضيفا على برنامج (كلم ربنا ) الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة بالشركة المتحدة على الراديو ٩٠٩٠.

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وروى السيد تفاصيل اصعب لحظات عاشها في حياته اثناء وبعد وفاة والده قبل أيام خلال شهر رمضان المبارك.

 

وقال : عشت مع والدي لحظات صعبة جدا في آخر أيام حياته.. من المستحيل إني اقدر أوصف شعوري فيها.. لكن أصعب ما في اللحظات دي لما الدكتور ييجي يقول لك (البقية في حياتك) ويبلغك خبر وفاة أعز الناس عندك.. كان موقف صعب ومحزن عشان وجع الفقد.

 

وعن كواليس مرض و وفاة والده قال : نقلت والدي للمستشفى قبل الافطار بدقايق.. والدكاترة عملوا معاه محاولات كتير لتنشيط القلب.. وكانت نسبة الاكسجين في الجسم قلت كتير جدا لدرجة انها بتهدد المخ خصوصا انه عامل عمليات كتير قبل كدا.. واثناء وجوده في العناية المركزة اتوجهت لربنا وصليت ركتين لله وكلمته.. وقلت له : يارب لو هيعيش وهو متألم وبيتأذي وهيتعب اكتب له الراحة من الألم".


ويكمل كابتن منتخب مصر قائلا" دفنة والدي كان أمر صعب جدا ولما دخلت معاه القبر وانا بحط ايدي عليه بعد ١٤ ساعة من وفاته في المستشفى، حسيت بجسده طري زي ما يكون حي وفيه الروح.. كان احساس مش طبيعي لدرجة اني تصورت انه لسا على قيد الحياة.. سبحان الله هو كان كانه حي.. رفعت الكفن عن وجهه عشان اطمن نفسي.. ساعتها قلت له سامحني انا تعبتك معايا في حياتي ارجوك سامحني.

 

وتابع طارق السيد حديثه قائلا: بعد وفاة والدي بيومين جت لى منه رسالة مع حد من اهله.. زاره في المنام وقال له : بلغ طارق يهدي نفسيا ويبكي ويطلع اللى جواه.. انا عارف انه زعلان عليا وانا نفسي يهدي ويرتاح ويخرج الشحنة اللى جواه عشان ميتعبش.
ووجه طارق السيد رسالة للمستمعين قال فيها: رسالتي لكل واحد عنده أب لسا على قيد الحياة يتمسك به ويخليه قريب منه.. لأن بعد ما أبوك يرحل مفيش حد هيبقي حنين عليك.

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