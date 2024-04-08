بحضور رئيس الشيوخ.. حزب مستقبل وطن ينظم حفل افطاره السنوي

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم، حفل افطاره السنوي، بحضور المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ رئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والمستشار محمود فوزي والعميد وسام صبري، والنائب علاء عابد وحسام الخولي نواب رئيس الحزب وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والأسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هذا اليوم من أجمل أيام شهر رمضان وفيه بركة زائدة كونه من العشر الاواخر من رمضان.

وآضاف خلال كلمته بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، أننا نسعى باخلاص جاهدين لتحقيق ما يصبوا اليه الشعب المصري.

هنأ النائب أحمد عبد الجواد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة، مثمنا كلمة الرئيس خلال حفل التنصيب وحفل افطار الأسرة المصرية والتي اكد خلالها على استكمال مسيرة الاصلاح فى مختلف المجالات.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية تقدير للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق والنائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب ، على دعوته، مؤكدة أن الوحدة الوطنية جزء من قوة مصر الناعمة وهو ما نحتاج اليه خلال الفترة الراهنة، مشيرة الي أن العمل الأهلي لم يعد حكرا على مؤسسات المجتمع المدني، بل الأحزاب السياسية تقوم بدورها في خدمة المجتمع.

وأشادت بتلاحم مختلف فئات الشعب خلال الفترات الماضية، منوهة الي الدور الفعال الذي يقوم به حزب مستقبل وطن حيث نجح في حصد أكثر من نصف عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وهو ما يؤكد قوة انطلاقته.

وقدم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية التهنئة لقيادات الحزب والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا الي قدرة الحزب الفعالة على المشاركة فى الحياة السياسية والوصول للجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن أمنياته بدوام التقدم والمضي قدما نحو خدمة الوطن .