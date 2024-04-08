عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور رئيس الشيوخ.. حزب مستقبل وطن ينظم حفل افطاره السنوي

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم، حفل افطاره السنوي، بحضور  المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ رئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء الدين فؤاد  وزير شئون المجالس النيابية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والمستشار محمود فوزي  والعميد وسام صبري، والنائب علاء عابد وحسام الخولي نواب رئيس الحزب وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري  والأمتين العربية والأسلامية بمناسبة حلول  عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هذا اليوم من أجمل أيام شهر رمضان وفيه بركة زائدة كونه من العشر الاواخر من رمضان.

وآضاف خلال كلمته بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، أننا نسعى باخلاص جاهدين لتحقيق ما يصبوا اليه الشعب المصري.

هنأ النائب أحمد عبد الجواد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة، مثمنا كلمة الرئيس خلال حفل التنصيب وحفل افطار الأسرة المصرية والتي اكد خلالها على استكمال مسيرة الاصلاح فى مختلف المجالات.

ووجهت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية تقدير  للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق والنائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب ، على دعوته، مؤكدة أن الوحدة الوطنية جزء من قوة مصر الناعمة وهو ما نحتاج اليه خلال الفترة الراهنة، مشيرة الي أن العمل الأهلي لم يعد حكرا على مؤسسات المجتمع المدني، بل الأحزاب السياسية تقوم بدورها في خدمة المجتمع.

وأشادت بتلاحم مختلف فئات الشعب خلال الفترات الماضية، منوهة الي الدور الفعال الذي يقوم به حزب مستقبل وطن حيث نجح في حصد أكثر من نصف عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وهو ما يؤكد قوة انطلاقته.

وقدم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية  التهنئة لقيادات الحزب والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا الي قدرة الحزب الفعالة على المشاركة فى الحياة السياسية والوصول للجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن أمنياته بدوام التقدم والمضي قدما نحو خدمة الوطن .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل بسبب X.. ما القصة؟

أحكام صلاة العيد.. اعرف وقتها وصيغة التكبيرات لها

«الإجازة بكرا والعيد بعده»| فرحة بين المصريين عقب استطلاع هلال شوال.. وهذه مواعيد الصلاة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد إنبي بالدوري

بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 80%.. كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد| اعرف ازاي

هيحصل بعد دقائق.. لن تتوقع تأثير الكسوف الكلي على البكتيريا والميكروبات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 29 .. خالد الصاوي يضع مخططا جديدا

هيحصل بعد دقائق.. لن تتوقع تأثير الكسوف الكلي على البكتيريا والميكروبات

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ