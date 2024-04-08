سعاد صالح: الرجل الذي يعدد الزوجات عاصٍ في هذه الحالة.. شاهد

أكدت الداعية سعاد صالح، أن تعدد الزواجات في الإسلام له شروط، موضحة: "من تزوج بغير سبب ولم يعدل بين الزوجتين فهو عاصٍ وآثم".

وأضافت " سعاد صالح " ، خلال لقائها لبرنامج " اسرار " ، والمذاع على فضائية " النهار " :" اعرف داعية اسلامي في احد القنوات متزوج 4، واذا ذهب اي مشوار يصطحب معه الاربعة؛ كنوع من تطبيق العدل بين الازواج .

واكملت : الست اللي مش موافقة على التعدد؛ حقها تطلب الطلاق ، ولا يحق للمرأة الاشتراط على زوجها- قبل زواجها منه- بعدم الزواج .

ونوهت بأ،: خدمة الزوجة للزوج غير واجب عليها ، ولم يرد به نص ديني ، ولكن ان كانت تُخدم قبل الزواج فلا بد أن يوفر لها خادما .

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