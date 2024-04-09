اختيار الفيلم المصري "عيسى" للمشاركة في مهرجان أنطونيو ريتشي بإيطاليا

أعلن فريق الفيلم الروائي المصري "عيسى"، للمخرج مراد مصطفى، اختياره رسميًا للمشاركة في مهرجان "أنطونيو ريتشي" السينمائي الدولي للفيلم القصير بإيطاليا.

وذكر فريق الفيلم، عبر الصفحة الرسمية للفيلم، أنه تم اختيار الفيلم رسميًا أيضًا للمشاركة في مهرجان "ريڤر رن" السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في دورته الـ25، ومن المقرر أن يشهد الفيلم خلال الفترة القادمة المشاركة في أكثر من مهرجان سينمائي عالمي، حيث يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام حقوق الإنسان في كاتالونيا بإسبانيا.

كما يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وقد حصل فيلم "عيسى" مؤخرا على الجائزة الـ38، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته الثامنة،وحصل أيضا على عدة جوائز أخرى،كان أبرزها حصوله على جائزة "رايل" الذهبية من مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ76.

تدور أحداث الفيلم حول مهاجر إفريقي يدعى "عيسى" مقيم في مصر ويبلغ من العمر 17 عاما، يتعرض للكثير من الأزمات والمشاكل هو ورفاقه، ويسعى جاهدا لحلها بسبب إحساسه بالمسؤولية تجاههم، وهو من بطولة كيني مارسيلينو، وكنزي محمد، وسيناريو سوسن يوسف ومراد مصطفى، ومونتاج محمد ممدوح، وإخراج مراد مصطفى.