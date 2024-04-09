السيطرة على حريق بورشة خراطة في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفا بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بنشوب حريق داخل ورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ ضباط القسم وقوات الحماية المدني والإطفا وتبين من المعاين والفحص اندلاع حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وأسفر عن احتراق محتويات الورشة بالكامل

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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