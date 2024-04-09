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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل العلم وشرف العلماء على باقي الناس.. أزهري يكشف عنه|فيديو

طلبة العلم
طلبة العلم

قال الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن السنة النبوية الشريفة ضربت المثل عن العلم وفضله.

وأضاف عبد الرحمن الصادق، في فيديو لصدى البلد، أن الإمام البخاري روي عن سيدنا أبي موسى الأشعري أن النبي قال (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)

وأشار إلى أن هذا الحديث، بين فيه رسول الله أصناف الناس في العلم، كما أن فيه حث وحض للنفوس على التسابق والمسارعة إلى التعلم وأخذ العلم لما له من شرف وقدر وأثر في النفوس والأمم، فإنه يساهم في نهضتها ورفعتها وعزتها.

واستشهد بقول الله تعالى عن العلم وفضله (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).

الأزهر السنة النبوية العلم أصناف الناس

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