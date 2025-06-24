قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقتدي بهدى الرسول.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية
فساتين سهرة السبب.. فتاة تتهم سيدة وزوجها بالتعدي عليها وآخرين في السلام
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة
إلقائها القنابل انتهاك جسيم.. ترامب يوجه توبيخًا نادرًا لإسرائيل
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. تفاصيل
لافروف: العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية انتهاك للقانون الدولي
لماذا يتمسك الجزيرى بالاستمرار في الزمالك؟.. مصدر يكشف السر
محافظ الأقصر يعلن أوائل الإعدادية.. 37 طالبًا وطالبة يحصلون على الدرجة النهائية
المشاط: الابتكار أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم
الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين
تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس الفنية المطبقة للجدارات بالعام الدراسي المقبل
رئيس الوزراء القطري: نعمل مع مصر على وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في 15 دقيقة فقط.. 5 أكلات سهلة وسريعة للصيف والأيام المزدحمة

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط
5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط
أسماء عبد الحفيظ

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط، تشعر ربة المنزل بعبئ ثقل يقع على عاتقها خلال أيام الصيف وهو إعداد الكثير من الوجبات والأكلات للأسرة فى عز الحر، وهذا يجعلها تشعر بشددة الحرارة والإجهاد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، عليك بإكتشاف أفضل الأكلات وأسرعها التي يمكن تحضيرها فى 15 دقيقة فقط.

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

 قدمت خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، خمس وصفات سريعة يمكنك تجهيزها في ربع ساعة فقط، لتوفري الوقت وتستمتعي بمذاق شهي يناسب حرارة الجو وسرعة اليوم.

1. سلطة التونة بالمايونيز والخضار 

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

المكونات

  • علبة تونة مصفاة
  • 2 ملعقة كبيرة مايونيز
  • كوب ذرة
  • حبة فلفل ألوان مقطعة
  • خيار وخس مفروم
  • رشة ملح وفلفل

التحضير
اخلطي جميع المكونات في وعاء، وقدميها باردة مع شرائح التوست أو الخبز الأسمر. وجبة منعشة وغنية بالبروتين

2. مكرونة بالزبادي والثوم 

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

المكونات

  • نصف كيس مكرونة مسلوقة
  • كوب زبادي
  • فص ثوم مهروس
  • ملح، فلفل، رشة نعناع ناشف

التحضير
اخلطي الزبادي مع الثوم والبهارات، وقلّبيها مع المكرونة المسلوقة، يمكنكِ تقديمها باردة أو دافئة، سهلة وسريعة ومناسبة للأيام الحارة

3. ساندويتش الفلافل السريع 

المكونات

  • فلافل جاهزة أو مجمدة
  • خبز عربي
  • طحينة أو لبنة
  • شرائح خيار وطماطم
  • خس أو جرجير

التحضير
سخّني الفلافل في المقلاة أو الفرن، ثم احشي بها الخبز مع الطحينة والخضار. لفّي الساندويتش وقدّميه فورًا.

4. بيض بالخضار على الطريقة التركية 

المكونات

  • 2 بيضة
  • نصف بصلة مفرومة
  • نصف فلفل أخضر أو أحمر
  • ملح، فلفل، رشة بابريكا

التحضير
قلّبي البصل والفلفل في قليل من الزيت، ثم أضيفي البيض والبهارات، غطّي المقلاة لدقيقتين حتى ينضج البيض، وقدّميه مع العيش البلدي.

5. سلطة الحمص المتوسطية 

المكونات

  • كوب حمص مسلوق
  • طماطم مقطعة
  • خيار مفروم
  • عصير ليمونة
  • زيت زيتون
  • رشة كمون وملح

التحضير
اخلطي المكونات كلها، وقدّمي السلطة باردة، وجبة غنية بالألياف وتناسب الدايت.

أكلات سهلة الوجبات سلطة التونة بالمايونيز علبة تونة مصفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

ترشيحاتنا

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

بالصور

بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي

شاهد.. موتوسيكل خارق بسرعة 13 ألف دورة في الدقيقة

موتوسيكل
موتوسيكل
موتوسيكل

لماذا تخشى إسرائيل ضرب ميناء حيفا المليئ بالسيارات الكهربائية؟

ميناء حيفا
ميناء حيفا
ميناء حيفا

طريقة عمل بيكاتا الفراخ.. أكلة فاخرة بمكونات بسيطة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ
طريقة عمل بيكاتا الفراخ
طريقة عمل بيكاتا الفراخ

فيديو

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد