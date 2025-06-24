في 15 دقيقة فقط.. 5 أكلات سهلة وسريعة للصيف والأيام المزدحمة

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط، تشعر ربة المنزل بعبئ ثقل يقع على عاتقها خلال أيام الصيف وهو إعداد الكثير من الوجبات والأكلات للأسرة فى عز الحر، وهذا يجعلها تشعر بشددة الحرارة والإجهاد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، عليك بإكتشاف أفضل الأكلات وأسرعها التي يمكن تحضيرها فى 15 دقيقة فقط.

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

قدمت خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، خمس وصفات سريعة يمكنك تجهيزها في ربع ساعة فقط، لتوفري الوقت وتستمتعي بمذاق شهي يناسب حرارة الجو وسرعة اليوم.

1. سلطة التونة بالمايونيز والخضار

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

المكونات

علبة تونة مصفاة

2 ملعقة كبيرة مايونيز

كوب ذرة

حبة فلفل ألوان مقطعة

خيار وخس مفروم

رشة ملح وفلفل

التحضير

اخلطي جميع المكونات في وعاء، وقدميها باردة مع شرائح التوست أو الخبز الأسمر. وجبة منعشة وغنية بالبروتين

2. مكرونة بالزبادي والثوم

5 أكلات سهلة وسريعة في 15 دقيقة فقط

المكونات

نصف كيس مكرونة مسلوقة

كوب زبادي

فص ثوم مهروس

ملح، فلفل، رشة نعناع ناشف

التحضير

اخلطي الزبادي مع الثوم والبهارات، وقلّبيها مع المكرونة المسلوقة، يمكنكِ تقديمها باردة أو دافئة، سهلة وسريعة ومناسبة للأيام الحارة

3. ساندويتش الفلافل السريع

المكونات

فلافل جاهزة أو مجمدة

خبز عربي

طحينة أو لبنة

شرائح خيار وطماطم

خس أو جرجير

التحضير

سخّني الفلافل في المقلاة أو الفرن، ثم احشي بها الخبز مع الطحينة والخضار. لفّي الساندويتش وقدّميه فورًا.

4. بيض بالخضار على الطريقة التركية

المكونات

2 بيضة

نصف بصلة مفرومة

نصف فلفل أخضر أو أحمر

ملح، فلفل، رشة بابريكا

التحضير

قلّبي البصل والفلفل في قليل من الزيت، ثم أضيفي البيض والبهارات، غطّي المقلاة لدقيقتين حتى ينضج البيض، وقدّميه مع العيش البلدي.

5. سلطة الحمص المتوسطية

المكونات

كوب حمص مسلوق

طماطم مقطعة

خيار مفروم

عصير ليمونة

زيت زيتون

رشة كمون وملح

التحضير

اخلطي المكونات كلها، وقدّمي السلطة باردة، وجبة غنية بالألياف وتناسب الدايت.