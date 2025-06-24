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رئيس الوزراء القطري: نعمل مع مصر على وقف إطلاق النار بغزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء القطري: نعمل مع مصر على وقف إطلاق النار بغزة

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري
البهى عمرو

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر مستمرة بالعمل مع مصر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن الجهود المبذولة تهدف لوقف الحرب والعنف تجاه المواطنين في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء القطري، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة مع نظيره اللبناني نواف سلام، أن التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة يجب أن تتوقف وأن يتم وقف ما يحدث.

وأوضح أن قطر بذلت جهودا دبلوماسية مكثفة مع شركائنا الإقليميين لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأشار إلى انه ناقش مع “سلام” تعزيز التعاون في ملفات الطاقة، ونعمل على تعزيز التعاون مع لبنان في ملف النقل والملاحة الجوية، ونعمل على تعزيز جهودنا لدعم إعادة إعمار لبنان.

وتابع: ندين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ونرفض وندين المساس بالسيادة اللبنانية، وعلى مجلس الأمن التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة.

وثمن تطوير العلاقات اللبنانية مع دول الجوار، مؤكدا على دعم مسارات لبنان في تعزيز التعاون مع دول المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ان طهران لا تزال ملتزمة تماماً بسياسة حسن الجوار تجاه دولة قطر والدول المجاورة الأخرى.

وقال بقائي في تصريحات له: عازمون على ألا ندع الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية والسياسات الخبيثة ضد إيران تُثير الفرقة بيننا وبين دول المنطقة.

واضاف بقائي: لم يكن لهذا العمل الدفاعي أي علاقة بجارتنا الصديقة قطر فنحن نتمتع بعلاقات ممتازة وعميقة الجذور.

وأتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ضرباتنا العسكرية على قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية كانت دفاعاً عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق؛ صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن على واشنطن أن تتحمل مسؤولية عواقب الحرب بعد الهجوم العسكري الأمريكي على ثلاث منشآت نووية في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة CNN إن طهران شهدت "خيانة للدبلوماسية" من قِبل إدارة دونالد ترامب.

وأشار بقائي إلى أن إدارة ترامب لا يمكنها الحديث عن الدبلوماسية في حين أنها خانتها.

وقال: "لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن المؤكد هو أن مسؤولية عواقب هذه الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وامتنع الدبلوماسي الايراني عن الإفصاح عن كيفية رد إيران على الهجوم العسكري الأمريكي على مواقعها النووية فجر الأحد، لكنه أكد على حق طهران في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

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