اتفاقيات لقاحات.. توقيعات مهمة في مؤتمر أفريقيا للصحة 2025

شهد مؤتمر أفريقيا للصحة 2025، المنعقد بالقاهرة، الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية في مجال اللقاحات مع عدد من الدول الأفريقية، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الصحي للقارة، ودعم سياسات الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأمصال الحيوية.

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مذكرة تفاهم مع معهد اللقاحات المغربي

من أبرز ما شهده المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للشراء الموحد ومعهد اللقاحات المغربي، تهدف إلى رفع القدرات التصنيعية الحيوية في المنطقة، عبر تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير خطوط إنتاج لقاحات مبتكرة.

وأكدت الجهات المشاركة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في ملف التصنيع الدوائي الحيوي داخل القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل التوريد وضعف الوصول للقاحات في الدول النامية.

وتأتي الاتفاقيات الموقعة ضمن رؤية شاملة لتأسيس شبكة أفريقية متكاملة لتوطين الصناعات الصحية، حيث يتم بناء تحالفات إقليمية تسمح بالتكامل في التصنيع، التوزيع، والمراقبة الدوائية، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوسيع القدرة على الاستجابة للطوارئ الصحية.

كما تطرقت الجلسات الفنية بالمؤتمر إلى أهمية تطوير البنية التحتية التصنيعية، بما يشمل إنشاء مراكز إقليمية للأبحاث والتطوير، ومصانع للقاحات، ومراكز لتدريب الكوادر الطبية والصيدلانية في عدد من دول القارة.