قبل عرضها.. التفاصيل الكاملة لمسرحية الملك لير ليحيي الفخراني

يستعد الفنان يحيي الفخراني للعودة الي خشبة المسرح من جديد،خلال الايام القليلة القادمة من خلال مسرحية الملك لير.
وفي السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عن المسرحية.
- المسرحية من المقرر ان يبدأ عرضها يوم الأحد المقبل، الموافق 29 يونيو.
- سيكون عرضها على خشبة المسرح القومي، وتعرض يوميًا باستثناء يوم الأربعاء الاجازة الاسبوعية للمسرح القومي.
- المسرحية يشارك فيها عدد من الفنانين البارزين، بجانب النجم الكبير يحيي الفخراني على رأسهم طارق الدسوقي، وعادل خلف، وتامر الكاشف، وريم عبد الحليم، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، ومحمد حسن.
- سبق وان قدم الفنان الكبير يحيي الفخراني مسرحية الملك لير مرتين الاولي عام 2001 علي خشبة المسرح القومي ، ثم قدمها للقطاع الخاص عام 2019،وتعد تلك المرة الثالثة التى يقدم المسرحية ذاتها.
- عرضت المسرحية قبل ذلك في عدد من الدول الاجنبية بالفنان يحيي الفخراني ومنها أمريكا وانجلترا واليابان.
- ريهام عبدالغفور هى الممثلة الوحيدة -بجانب يحيى الفخراني- التي شاركت في نسختي 2001 و2019، في المرة الأولي بدور "كورديليا" الابنة الصغري وفي نسخة 2019 بدور "ريجن" الابنة الوسطي.
- تدور أحداث المسرحية حول الملك لير الذي قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شيء وتطردا والدهما.
- مسرحية الملك ليرتعد رائعة لـ “ويليام شكسبير”، وسيتؤلي إخراح هذة النسخة من العمل شادي سرور.
- سيتم تقديم النسخة الجديدة من مسرحية الكلك لير من خلال رؤية مختلفة للمسرحية من حيث التناول والتمثيل والشكل العام، مع احترام شديد للنص الأصلي، لكن بطريقة تمثيل عصرية وحديثة تتناسب مع روح الجمهور المعاصر.
- حجر التذاكر يكون متاح فقط من خلال شباك التذاكر بالمسرح القومي.