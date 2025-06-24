قبل عرضها.. التفاصيل الكاملة لمسرحية الملك لير ليحيي الفخراني

تدور أحداث المسرحية حول الملك لير الذي قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شيء وتطردا والدهما.