مخرج الملك لير: سنقدم مفاجآت للجمهور قريبا

أكد المخرج شادي سرور، مخرج مسرحية "الملك لير"، أن أول عروض المسرحية سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 29 يونيو، على خشبة المسرح القومي، موضحًا أن العروض ستقام يوميًا باستثناء يوم الأربعاء، الذي يُعد يوم الإجازة الرسمية للمسرح، مشيرا إلى أن العرض سيبدأ يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأشار شادي سرور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى وجود التزام كبير داخل المسرح القومي تجاه الجمهور، وحرص على تقديم عمل يليق بتاريخ المسرح وأهميته، موضحا أن المسرحية يشارك فيها عدد من الفنانين البارزين، على رأسهم طارق الدسوقي، وعادل خلف، وتامر الكاشف، وريم عبد الحليم، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، ومحمد حسن، إلى جانب مفاجآت سيشهدها الجمهور بمشاركة عدد من الفنانين خلال العروض.

وتابع قائلا : ما سيتم تقديمه هو رؤية مختلفة للمسرحية من حيث التناول والتمثيل والشكل العام، مع احترام شديد للنص الأصلي، لكن بطريقة تمثيل عصرية وحديثة تتناسب مع روح الجمهور المعاصر، مؤكدًا أن العرض سيتضمن جزءًا موسيقيًا سيكون بمثابة إضافة للعمل وليس عبئًا عليه، حيث سيخدم النص المكتوب والأداء التمثيلي، مضيفًا أن حجز التذاكر متاح حاليًا من خلال المسرح القومي مباشرة.