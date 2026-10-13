مجلس الوزراء: 61 ألف طلب للمشاركة في منتدى 2026

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد طلبات التسجيل لحضور منتدى 2026 بلغ 61 ألفًا و329 طلبًا، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل في 12 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر.

وأوضح المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن بعض المتقدمين سجلوا طلبات لحضور أكثر من جلسة، وهو ما أسهم في ارتفاع إجمالي طلبات التسجيل.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن التسجيل لطلب حضور المنتدى لا يعني بالضرورة تلقي دعوة للمشاركة، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية للمنتدى تتراوح بين 8 آلاف و8 آلاف و500 مشارك، موزعين على جلساته المختلفة، بداية من الجلسة الافتتاحية وحتى الجلسة الختامية.

وأشار إلى أن الهيئة التنظيمية للمنتدى بدأت فحص جميع طلبات التسجيل، تمهيدًا لاختيار المشاركين وفقًا للمعايير المنظمة للحضور.

وأكد عادل أن الحكومة لا تتخذ أي موقف مسبق تجاه المواطنين المتقدمين للمشاركة، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين تمثل قيمة مضافة للمنتدى، وتسهم في إثراء الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر خلال فعالياته.