خبير تكنولوجي: 16% من التسوق في مصر إلكتروني.. وأرقام التجارة الرقمية تحتاج إلى قراءة دقيقة

قال المهندس إبراهيم الغرباوي، الخبير التكنولوجي والمتخصص في مجال البرمجيات، إن نسبة التسوق الإلكتروني في مصر تبلغ حوالى 16%، معتبرًا أنها نسبة جيدة مقارنة بالدول النامية الأخرى، وإن كانت هناك حاجة إلى معرفة التفاصيل التي تستند إليها هذه الأرقام.

وأضاف خلال برنامج الاقتصاد 24 أن تقييم حجم التسوق الإلكتروني يتطلب تحديد ما إذا كانت الإحصاءات تشمل عمليات الشراء التي تتم إلكترونيًا دون الدفع عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن بعض المستهلكين يطلبون المنتجات من المتاجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يسددون ثمنها عند الاستلام، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تصنيف هذه المعاملات.

وأشار إلى أن التعامل مع المتاجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب المنتجات إلكترونيًا ثم استلامها، يطرح تساؤلًا حول مدى احتساب هذه العمليات ضمن التسوق الإلكتروني، خاصة مع اختلاف طرق الدفع وإتمام المعاملات.

وأكد أن قياس حجم التجارة الإلكترونية يظل أمرًا صعبًا في ظل اختلاف طرق التعامل، مشددًا على أهمية الاعتماد على معايير موحدة تتيح المقارنة الدقيقة بين الدول.