مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي.. أين نقف في سباق التكنولوجيا العالمي؟

قال المهندس إبراهيم الغرباوي، الخبير التكنولوجي والمتخصص في مجال البرمجيات، إن مصر لديها حضور قوي في مجال البرمجيات، سواء في السوق المحلية أو الأسواق العالمية، لافتًا إلى وجود أعداد كبيرة من المؤهلين للعمل في هذا المجال، إلى جانب توافر المتخصصين بصورة ملحوظة.

وأضاف إبراهيم الغرباوي، خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن الذكاء الاصطناعي شهد انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وحقق حضورًا قويًا ونتائج في مجالات مختلفة، من بينها التسوق الإلكتروني، إلى جانب توافر المنصات المصرية التي تقدم خدمات متنوعة.

وأشار إلى أن هناك توجهًا قويًا من الدولة نحو التحول التكنولوجي في الخدمات الحكومية، موضحًا أن 245 خدمة حكومية أصبحت متاحة عبر الإنترنت، وهو ما يتيح فرصًا أكبر للوصول إلى الخدمات والاستفادة منها.

ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصًا لتعزيز حضورها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل توافر الكوادر المؤهلة وانتشار الخدمات الرقمية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، بما يدعم تطوير القطاع وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية