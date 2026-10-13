قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سنساعد بوتين وزيلينسكي في عقد صفقة
محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري
آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية ..22 أكتوبر
هل تجوز الصلاة على النبي بنية الشفاء من المرض؟.. أمين الفتوى يجيب
يسعون لحرب مفتوحة.. روسيا تتهم بريطانيا بتعطيل جهود السلام في أوكرانيا
رغم الحرب والعقوبات.. أوروبا تشتري موارد طاقة روسية بـ 320.7 مليار دولار
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
حياة جديدة لهاتفك القديم.. إطلاق نظام "لينيج أو إس 24" بميزات أندرويد 17
مصر مابتنساش ولادها .. تأمين خروج 15 بحاراً مصرياً عالقين في أوكرانيا
الملابس المناسبة في تقلبات الطقس.. كيف تحمين طفلك من البرد مع تغير درجات الحرارة؟
أسعار هيونداي جراند i10 موديل 2026 في السعودية
أذكار الصباح حصن المسلم .. احرص عليها تكن في معية الله حتى المساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتدى مصر 2026 يستهدف مشاركة 8500 مواطن والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
أ ش أ

أكد المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن "منتدى مصر 2026" يستهدف مشاركة أكثر من 8500 مواطن من السيدات والسادة، بما يضمن تمثيل مختلف طوائف المجتمع المصري، إلى جانب الخبراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب، وصناع الفكر، وأعضاء مراكز البحث، وممثلي الحكومة، ورجال الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي فئات العمالة الفنية والمنتجة.

قال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يستكمل اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين لمناقشة الموضوعات المقرر طرحها خلال جلسات العمل المختلفة لـ"منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اليوم الأول من المنتدى، الموافق الاثنين 19 أكتوبر، يتضمن ثلاث جلسات عمل رئيسية حول محور بناء الإنسان، تتناول قضايا التعليم والشباب والرياضة والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.

وأضاف أن اليوم الثاني يركز على محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن من خلال مناقشة موضوعات التنمية الحضارية والعمرانية، وصحة المواطن، ومصر الرقمية، فيما يتناول اليوم الثالث محور الحماية والأمان المجتمعي عبر جلسات تناقش أمن الوطن والمواطن، ومنظومة الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اليوم الرابع يُخصص لمناقشة القضايا الاقتصادية، بما يشمل الطاقة والاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة، والموارد النقدية وإدارة الدين، إلى جانب ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، لافتا إلى أن اليوم الخامس يشهد التركيز على ريادة الأعمال من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات المختلفة، على أن يُختتم المنتدى في يومه السادس بالجلسة الختامية.

أبرز ما يميز منتدى مصر 2026

وشدد على أن المشاركة المجتمعية المباشرة تُعد من أبرز ما يميز منتدى مصر 2026، موضحا أن الحكومة أتاحت الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى أمام المواطنين، لإتاحة الفرصة لهم لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى بشأن القضايا المطروحة ومخرجات المنتدى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى شهد، حتى أول أمس، أكثر من 12 مليون مشاهدة، إلى جانب تسجيل أكثر من 50 ألف مواطن، بما يعكس حجم التفاعل والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف الخروج من المنتدى بتوصيات وقرارات وبرامج تنفيذية واضحة ومحددة، تسهم في تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليه.

واختتم محمد عادل، تصريحاته، بالتأكيد على أن مخرجات المنتدى تستهدف التعبير عن أولويات المواطنين ورؤيتهم للمرحلة المقبلة من خلال الاستماع إلى شواغلهم واهتماماتهم وقضاياهم وانتقاداتهم لما تحقق خلال السنوات الماضية، وتحويل المشاركة المجتمعية إلى توصيات وقرارات قابلة للتنفيذ.

المستشار محمد عادل منتدى مصر 2026 النواب والشيوخ بناء الإنسان جودة حياة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

وزارة الخارجية المصرية

مصرع سائقين مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالخرطوم.. والخارجية تتحرك لنقل الجثمانين إلى الوطن

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

خسارة تتجاوز ال 1700 جنيه في سعر الجنيه الذهب على مدار أقل من شهر

مفاجأة!! تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم مقارنة بشهر سبتمبر

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ترشيحاتنا

زلزال

زلزال بنما يتسبب في أضرار بمنازل وطرق بإقليم أنتيوكيا الكولومبي

قوات العمالقة

اليمن.. قوات العمالقة والقبائل تتقدم في بلحج وتسيطر على المرتفعات الاستراتيجية

الفصائل اليمنية

اليمن.. ألوية العمالقة تعزز انتشارها في لحج ومواجهات عنيفة على جبهات المضاربة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد