تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس الفنية المطبقة للجدارات بالعام الدراسي المقبل

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية حددت خلاله خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس لنوعيات التعليم الفني (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي) نظام السنوات الثلاث للمناهج القائمة على الجدارات المهنية - جميع البرامج التي يتم تطبيقها بدءا من العام الدراسي 2025/2026م ، وذلك بعد إضافة وحدة للجدارات البيئية بموجب ساعة واحدة أسبوعيا للصف الأول.

خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس لنوعيات التعليم الفني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها الصادر للمديريات التعليمية، تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس لنوعيات التعليم الفني (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي)، كما يلي :

اقرأ أيضًا:

اللغة العربية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي 3 ساعات

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 3 ساعات

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 3 ساعات

اللغة الإنجليزية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي 3 ساعات

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 3 ساعات

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 3 ساعات

رياضيات عامة

عدد ساعات الصف الأول الثانوي 2 ساعات

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي2 ساعات

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 2 ساعات

الحاسب الألى

عدد ساعات الصف الأول الثانوي ساعة واحدة

الفيزياء العامة

عدد ساعات الصف الأول الثانوي 2 ساعات

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 2 ساعات

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 2 ساعات

الكيمياء

عدد ساعات الصف الأول الثانوي ساعة واحدة

التربية الرياضية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي ساعة واحدة

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي ساعة واحدة

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي ساعة واحدة

التربية الدينية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي 2 ساعات

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 2 ساعات

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 2 ساعات

الدراسات الاجتماعية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي ساعة واحدة

التربية الوطنية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي ساعة واحدة

زيادة الاعمال والابتكار

عدد ساعات الصف الأول الثانوي ساعة واحدة

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي ساعة واحدة

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي ساعة واحدة

التوجيه والإرشاد المهني

عدد ساعات الصف الأول الثانوي ساعة واحدة

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي ساعة واحدة

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي ساعة واحدة

الجدارات البيئية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي ساعة واحدة

ثانيا / الجدارات الفنية

المعارف القنية التخصصية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي 8 ساعات

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 9 ساعات

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 9 ساعات

المهارات التطبيقية والعلمية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي 16ساعة

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 16 ساعة

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 16 ساعة



إجمالي الجدارات الفنية

عدد ساعات الصف الأول الثانوي 24 ساعة

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 25ساعة

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 25ساعة