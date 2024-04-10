بالأسعار والجرعة.. تعرف على تفاصيل تطعيم الحزام الناري الجديد

كشف مصدر بالشركة المصرية للمصل واللقاح ، تفاصيل لقاح الحزام الناري ، الذي تم طرحه مؤخرا ، لافتا إلي أنه عبارة تطعيم الحزام الناري للمرضى المعرضين لهذا المرض من الفئات التالية:

- الاشخاص الذين تجاوزت اعمارهم اكثر من ٥٠ سنة وخاصة اذا كانوا يعانون من امراض مزمنة.



- المرضى ذو المناعة القليلة نتيجة اصابتهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة.



- المرضي ممن جاوزا د ١٨ سنة ويتناولون ادوية مثبطة للمناعة.



أوضح المصدر أن التطعيم عبارة عن جرعتين بينهم من شهر لشهرين مشيرا إلي أنه تم طرح تطعيم (الحزام الناري) بسعر 4338جنيها ويكون هناك خصم التعاقدات أو النقابات

واختتم قائلا: التطعيم ليس جديدا ولكن متوفر منذ فترة وله فاعلية جيدة .

معلومات عن الحزام الناري

هو عدوى فيروسية تحدث نتيجة للإصابة بفيروس الحماقي النطاقي، وهو نفس الفيروس المسبب للجديري المائي.

كيف ينتقل؟

ينتقل عبر الألياف العصبية إلى الجلد مسبباً طفحاً جلدياً مؤلماً ومعدياً.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يجب مراجعة طبيب الجلدية المختص خلال أول 3 أيام من ظهور الطفح للسيطرة على المرض.

ما هي أسباب الحزام الناري؟

• التعرض للتوتر

• الأشخاص أكبر من 50 عام

• الإصابة بأمراض تضعف المناعة

• التعرض لإصابة جسدية شديدة

• تناول منشطات أو أدوية تتسبب في ضعف مناعة الجسم

• الأشخاص الذين لم يتناولوا تطعيم الجديري المائي منذ الصغر

نصائح :

• اتباع تعليمات الطبيب بدقة

• تناول الأدوية الموصوفة في الوقت المحدد

• تجنب خدش الطفح الجلدي

• غسل اليدين بشكل متكرر

• تجنب مخالطة الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة