أحمد عبد الحميد: محدش ساعدني في دخول عالم الفن.. فيديو

قال الفنان أحمد عبد الحميد، إنه ينتمي إلى أسرة فنية، ولكن لم يساعده أحد في دخول الوسط الفني.

وأوضح أحمد عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج Out Box الذي تقدمه مراسلة قناة صدى البلد، عبر سوشيال قناة صدى البلد، أن والده محمد عبد الحميد الميكب ارتست – الشهير والذي عمل في الكثير من الأفلام الخالدة في تاريخ السينما المصرية بدءًا من فيلم «زوجة رجل مهم»، وحتى فيلم كيرة والجن»، لافتًا أن شقيقته أيضًا ميكب ارتست أية عبد الحميد، ووالدته الفنانة حنان عادل والتي بدأت التمثيل في سن صغير منذ أن طان عمرها 6 سنوات، وكان آخر أعمالها مسلسل «ضمير أبلة حكمت»، وخاله الفنان حسام عادل والذي شارك في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وبرلمان الشباب.

وأضاف أحمد عبد الحميد، أنه كان يذهب بصحبة والده وهو صغير إلى لوكيشن التصوير، قائلاً: «وأنا صغير كنت بروح مع بابا لوكيش التصوير وكنت ببقى مبهور بالممثلين والأجواء».

أشار أحمد عبد الحميد إلى أنه لم يساعده أحد لدخول مجال التمثيل، وفي البداية كان يقوم بتقليد الفنانين أمام أسرته، وعندما قرر اتخاذ خطوات جادة لدخول الوسط الفني، لم تقتنع أسرته بهذا القرار، وكانوا يطالبونه بالبحث عن وظيفة أخرى، أو الحصول على شهادة، ولكنه قرر دراسة التمثيل، من أجل اقتران موهبته بالعلم، ومع أول تجربة بفيلم «اشتباك» الناس بدأت تشيد بموهبته وتطالبه بتطويرها للوصول إلى مكانة أفضل.