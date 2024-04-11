محمد عبد العزيز : حسين كمال سبب دخول نجلي كريم الفن ..فيديو

أكد المخرج محمد عبد العزيز أن نجله الفنان كريم عبد العزيز، موهوب جدًا بدون شك، مشيرًا إلى أنه تفاجأ شخصيًا بموهبته في التمثيل.

وقال المخرج محمد عبد العزيز في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه بعث الفنان كريم عبد العزيز إلى أمريكا لكي يستكمل دراسته ويحصل على الشهادة الثانوية من أمريكا لكي يجمع بين اللغة الأجنبية والفرنسية، حتى يستطيع الالتحاق بإحدى الكليات الكبرى، ولكنه تفاجأ برغبته في دخول معهد السينما، وبالفعل التحق بمعهد السينما.

وكشف المخرج محمد عبد العزيز، أن الفنان كريم عبد العزيز كان يُصاحبه في كل أيام التصوير، ويقف خلف الكاميرا، وكان يستعين به في دور طفل، حتى أن شاهده المخرج سمير سيف والفنان عادل إمام قائلاً: «قالولي عايزينه في فيلم المشبوه وعمل دور أكبر شوية».

وأوضح محمد عبد العزيز، أن الفنان كريم عبد العزيز طلب منه أن يمنحه فرصة أخرى من خلال مسلسل «أنين امرأة»، بطولة بوسي، وممدوح عبد العليم، ومحمد رياض، وطارق لطفي، وجسد دور صغير ضمن أحداث المسلسل حتى التحق بمعهد السينما».

وتابع عبد العزيز قائلاً: «أنا كنت عايز ادخله كليه اقتصاد وعلوم سياسية، ولكنه رفض ودخل معهد السينما، سنة أولى إخراج وكان متميز جدًا وطلع الأول على المقبولين، وبعدها قالي أنا عايز أمثل، قولتله أنت متوهني وراك في كل حتة، ورفضت الموضوع ده بشده».

وكشف المخرج محمد عبد العزيز أنه تعرض لضغط شديد جدًا من جانب المخرج حسين كمال والمخرج يوسف شاهين، من أجل العدول عن قراره والموافقة على دخول نجله الفنان كريم عبد العزيز مجال التمثيل.