هل يجوز وهب ثواب صيام النافلة للمتوفى؟ محمود الهواري يجيب

اجاب الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال حول حكم وهب صوم النافلة للمتوفي؟

وأوضح الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "هذا السؤال يكثر طرحه، لو تصورنا المسالة هنوصل للحكم، هو ينفع اهب ثواب صيامي لأحد متوفي، هو يجوز فى الحج والعمرة وفى ناس قالت لا يجوز".

وأضاف: "الثواب من عند الله، هو اللى اما بعمله خد ثوابي واعطيه لفلان، لا لكن الأمر دعاء تقول يا رب أعطى فلان ثواب مثل ثواب صيامى أو أى تعبد أو طاعة لله".



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