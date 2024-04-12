جنرال إسرائيلي يفضح نتنياهو: استمرار الحرب مصلحة شخصية ولا قضاء على حماس

نقلت مجلة إيكونومست البريطانية عن جنرال إسرائيلي متقاعد قوله أن الحديث عن تفكيك كتائب حماس لا معنى له فمقاتلوها لا يحتاجون لقادة للقتال.

أوردت إيكونوميست عن الجنرال، اعتباره أن قواعد الاشتباك لا تطبق بغزة فلا معايير للقتال وبإمكان قائد أي وحدة اعتبار أي شخص إرهابيا وفوق ما يريده.

كشفت إيكونوميست وفق ما ذكر الجنرال فإنه لا حدود لعدد المباني التي يمكننا نسفها في غزة.

وأكدت إيكونوميست بحسب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، على ما أكدت عليه صحف دولية كثيرة ومحللون ومسئولون في الاحتلال، بأن نتنياهو يخوض الحرب في غزة وفقا لمصالحه الشخصية.

ولاتزال حصيلة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في ارتفاع حيث ذكرت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 89 شهيدا و120 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33.634 شهيدا و76.214 مصابا.

كما تم استشهاد مسؤول عمليات الشرطة في محافظة شمال غزة ونجله بعد قصف منزلهما في مخيم جباليا.