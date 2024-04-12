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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شعائر صلاة الجمعة الأولى من شوال بمسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

نقلت القناة الفضائية المصرية الأولى، شعائر صلاة الجمعة الأولى من شوال، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال، بجميع مساجد الجمهورية، لتكون تحت عنوان (الاستقامة والمداومة على الطاعة).

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة الأولى من شهر شوال من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.

و أعلنت الوزارة افتتاح 16 مسجدا وذلك في إطار خطة الوزارة  لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حيث سيتم افتتاح ( 16 ) مسجدًا الجمعة المقبلة منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 901 ) مسجد منها ( 706 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 195 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى  12/ 4 / 2024م عدد (11923) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (123) مليون جنيه.

صلاة الجمعة صلاة الجمعة الأولى من شوال مسجد السيدة زينب القناة الفضائية المصرية الأولى موضوع خطبة الجمعة

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