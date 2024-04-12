محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات للقضاء على جميع المظاهر السلبية لإعادة الوجه الحضارى

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بتكيف الحملات للقضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها ، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.



جاء ذلك خلال قيام المحافظ صباح اليوم/ الجمعة/بجولة مفاجئة تفقدية لشوارع مركز ومدينة زفتي ومركز ومدينة السنطة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك للاطمئنان على الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات وأعمال النظافة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .



وخلال الجولة قرر محافظ الغربية مجازاة المسؤولين بمركز ومدينة زفتي ، وذلك لتدني سوء الحالة العامة للنظافة والتقصير في المتابعة اليومية للنظافة ورفع الإشغالات بالمركز.



وتابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، مكلفا رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد ، مشددا على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.