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رئيس التحرير
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اقتصاد

«التخطيط»: 13,2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعًا تنمويًا بالوادي الجديد

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد أوضحت وزيرة التخطي  أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى242 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 23/2024 تبلغ 13,2مليار جنيه بنسبة زيادة 238% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حية كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 81%، ويخص قطاع الإسكان 736,7 مليون جنيه بنسبة 6%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 640 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص قطاع التعليم العالي 387,6 مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الصحة فيخصه 293 مليون جنيه بنسبة 2% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 550 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الوادي الجديد 26 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 29 ألف نسمة ، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة 6 مجمعات خدمات زراعية، 9 نقاط إسعاف، 8 وحدات صحية، 102 فصل دراسي، 13 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة،  مركز تأهيل،  26 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 21 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 67 كم، 18 مركز شباب، 6 مجمعات خدمات حكومية، 5 مكاتب بريد، 24 مشروع كهرباء.

التخطيط الوادى الجديد خطة المواطن الاستثمارات التنمية

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