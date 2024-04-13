تحذير عاجل لجميع مستخدمي Gmail و YouTube .. تفاصيل

حذر خبراء للأمن السيبراني من عمليات احتيال تستهدف مستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني Gmail وتطبيق الفيديو YouTube الأمر الذي يؤدي إلى سرقة البيانات الشخصية الخاصة بهم أو حتى إغلاق حساباتهم.

وبحسب صحيفة “ ذا صن” البريطانية فإن المحتالين يستهدفون سرقة المعلومات المصرفية للمستخدم أو هويته أو كلمات مروره من خلال الخداع للكشف عن معلومات حساسة أو تنزيل برامج ضارة.

وغالبًا ما يرسل المحتالون محاولات تصيد عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو رسائل الوسائط الاجتماعية، كما يقومون باستخدام تقنية التزييف العميق.

وأبلغ المستخدمون أن المحتالين تجاوزوا أمان المصادقة الثنائية ثم قاموا بإغلاقها، وأوضح أحد الأشخاص على صفحة دعم جوجل "لقد تم اختراق حسابي على جوجل. وقام المتسللون بتغيير كلمة المرور ورقم الهاتف وقاموا أيضًا بتحرير إعدادات المصادقة الثنائية".

ونصح الخبراء بتجنب تثبيت التطبيقات من متاجر النظام غير الرسمية، إلى جانب ضرورة تفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA من خلال الخطوات الآتية :