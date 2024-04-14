سامي الشيخ: تدربت على المبارزة وركوب الخيل قبل تصوير الحشاشين بثلاثة أشهر

تعرض لإصابة في البروفات..

أبدى الفنان سامي الشيخ سعادته لمشاركته في مسلسل الحشاشين، قائلاً إنه عاش 25 سنة في الولايات المتحدة، منذ عمر 18 سنة وقرر الاستقرار هناك، ودخل مجال الفن منذ 20 عاما ومعظم أعماله تندرج تحت الاكشن.



وأضاف سامي الشيخ خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "عندما أرسل لي المخرج بيتر ميمي الأوراق قرأت 28 حلقة خلال 48 ساعة لأن كتابة الكاتب عبد الرحيم كمال متميزة تجعل القارئ يقرأ بشغف وتواصلت بعدها مع المخرج بيتر ميمي وأخبرته أنني جاهز للعمل.



واسترسل سامي الشيخ: "قعدنا واتكلمنا وقال لي سوف تحتاج تدريبات وبدأت تدريبات المبارزة قبلها بثلاثة أشهر وكنت بخاف من ركوب الخيل وتعرضت لإصابة قبل بداية التصوير في البروفة".