بعد 30 عاما.. All We Imagine as Light يمثل السينما الهندية في كان

تم الإعلان رسميًا عن اختيار فيلم All We Imagine as Light، ليكون أول فيلم هندي يمثل سينما بوليوود رسميًا في مهرجان كان منذ 30 عامًا.

ووفق إنديا توداي، الفيلم من المقرر أن ينافس بالمسابقة الرسمية على جائزة السعفة الذهبية بالدورة القادمة من مهرجان كان السينمائي.

وتنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته للعام الجاري فيما بين 14 مايو وحتى 25.

فوز The Village Next to Paradise

كان مشروع فيلم The Village Next to Paradise قد فاز بعدد من المنح الإنتاجية من بينها منحة صندوق برلينال للسينما العالمية في مهرجان برلين السينمائي، كما فاز مشروع الفيلم بمنحة ما بعد الإنتاج (20 ألف يورو) من ورش أطلس بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، وقد عبر الحاضرون عن إعجابهم بالفيلم.